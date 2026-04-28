«Это прекрасно»: Киркоров о растущей славе щенка

Исполнитель признался, что никогда не опасался успехов близких людей.

Народный артист России Филипп Киркоров решил не переживать по поводу популярности своего щенка. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ. ТВ» певец заявил, что не видит проблемы в том, что питомец может стать известнее него.

По словам исполнителя, он никогда опасался, что люди, которым он помогал строить карьеру и которые ему близки, обгонят его по популярности. Он отметил, что искренне порадуется их успехам.

«Я вообще никогда не боялся, что кто-то станет популярнее меня из тех, кому я помогал, кто мне дорог, начиная от Стоцкой, Колдуна, Ани Лорак, Сережи Лазарева. Я только рад, если кто-то будет ярче, талантливее», — подчеркнул Филипп.

Кроме того, Киркоров сказал, что продолжит поддерживать молодых артистов и добавил, что это касается и его четвероногого друга. Он также сказал, что сейчас питомец набирает популярность в социальных сетях, а поклонницы певца проявили заботу, подарив щенку целый гардероб.

Ранее певец появился на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ со своим щенком. Артист признался не может уснуть без Леонардо.

