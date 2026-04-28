Президент обсудил с парламентариями ключевые риски, поддержку регионов и развитие страны, подчеркнув ответственность за принятые решения.

Сегодня в Петербурге у президента состоялся один из самых откровенных разговоров с парламентариями. Владимиру Путину пришлось затронуть очень болезненные темы вплоть до сохранения российской государственности. И как это часто бывает, в таких беседах глава государства цитирует классику. В этот раз были Тютчев и Солженицын. Все услышал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Президенту в Таврическом дворце показывают подлинники документов — как Россия становилась правовым государством.

Место — знаковое. 120 лет назад здесь работала самая первая дума. Цели тоггда была той же — забота о народе. А вот вызовы — совсем другие.

Например, попытка Запада нанести России стратегическое поражение. Но не вышло.

«Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией — это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает, не понимает Россию, наш народ», — заявил Путин.

И заслуга законодателей — в четкой работе. В том числе — по поддержке героев СВО.

«Только за минувший год приняты новые законы в части бесплатного обучения, кредитных каникул, освобождения от ряда пошлин и налогов, повышения доступности социального контракта, в том числе при открытии собственного дела по окончанию военной службы», — подчеркнул президент.

Совет законодателей — площадка для диалога между регионами и федеральным центром. У субъектов — много вопросов. Например — денежный. У ряда регионов децицит бюджета.

«Задача сегодняшнего дня заключается в том чтобы регионы-доноры больше внимание уделяли своим бюджетам, так же как и в федеральном центре тоже внимательно смотрели по тем приоритетам, и консолидация бюджетов», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

У президента предложение радикальное: реструктуризация кредитов регионов. Для субъектов это действительно чувствительный вопрос.

«По реакции зала вы слышали, какая была поддержка. Вы подняли актуальные темы. И для нас каждый раз это повестка нашей работы на будущее», — указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Перенос выплат кредитов для регионов — это тоже хорошее дело», — ответил Путин.

На встрече с губернатором Петербурга — обсуждали развитие родного города президента. Развитие транспортной инфраструктуры для города в дельте Невы — вопрос стратегический. Прямо сейчас строят пять новых переправ. 6,5 тысячи рабочих пробивают новые тоннели метро. И, конечно, в приоритете высокоскоростная магистраль до Москвы.

«ВСМ. Хочу сказать, что мы здесь идем в графике, у нас пробелов никаких нет. То, что касается со стороны города и федерального правительства, все идет в графике, забили уже первые сваи и приступили к соответствующим работам, поэтому все идет в графике, каких-то вопросов нет со строительством вокзалов», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Там, правда, есть, конечно, вопросы, но они решаются», — поправил Путин.

«Нет, вопросов, конечно, много, но они решаемы», — признал Беглов.

Осенью — думские выборы. Президент дает наставление депутатам, цитирует Солженицына.

«Власть — это не добыча в конкуренции партии. Это не награда, это не пища для личного самолюбия. Власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд», — напомнил российский лидер.

Ради очень четкой цели, понятной всем.

«Надо защищать интересы потребителя во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие, а Россия — вечна», — заключил Путин.

