Непогода в Центральной России: как долго продержится внезапно вернувшаяся зима

Сотни сломанных деревьев, разбитые окна, машины. Непогода накрыла всю Россию.

То с каким видом из окна сегодня проснулись жители Средней полосы России, многих расстроило так, что впору было отказаться выходить из дома. Снежные пейзажи, гололедица на дорогах и обещание синоптиков, что зима продлится до мая.

Из космоса, за арктическим циклоном Центральную Россию вообще не разглядеть. А вот можно ли сквозь эту пелену рассмотреть лето или хотя бы весну, на улицах столицы оценил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Сотни сломанных деревьев, разбитые окна, машины. Непогода накрывает всю Россию. Во Владимире ветер срывает автобусную остановку. Мужчина чудом остался жив. Иваново. С жилых домов слетает металлическая кровля.

В Самаре шквалистый ветер. Там уже трое погибших — от упавших деревьев. С автотрасс буквально сдувает большегрузы. В Татарстане не лучше. Несколько районов обесточены — порваны линии электропередачи.

Все это циклон Илви, что пришел с Баренцева моря и захватил всю центральную Россию — от Петербурга до Воронежа.

В Москве и области падающие деревья бьют машины и перекрывают дороги.

На остановках длинные очереди. Подмосковные электрички задерживаются. Вот из-за обрыва контактного провода людям пришлось выпрыгивать из электрички и идти по сугробам.

И в метро иной раз не лучше — вот что утром творилось на Арбатско-покровской ветке.

И сегодня, и завтра — снег и дождь, гололед. Лучше за руль не садиться.

«Просим водителей отказаться от выезда на личном авто в связи с ухудшением погоды и видимости на дорогах, а также возможной гололедицы», — призвал ведущий специалист Дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Погода бьет по будущему урожаю. В Москве, в Ботаническом саду и Аптекарском огороде уже пострадали редкие растения и цветы.

«Хуже всего реагируют те, кто уже успел расцвести. Ну, вот на заднем плане у нас сакура», — пояснил директор ботанического сада Биологического факультета МГУ Владимир Чуб.

Нужно быть осторожнее, а еще — просто набраться терпения. Через два дня циклон отступит. Вместе с ним уйдут и снег, и непогода. Нас ждет температурный скачок — до плюс 20. Сложно поверить, но Центральная Россия уже через неделю шагнет из зимы аккурат в лето.

