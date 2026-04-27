Соловьев проведет дебаты с Боней в прямом эфире

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Разговор состоится в утреннем шоу «Полный контакт».

Телеведущий Владимир Соловьев 28 апреля в 10:00 проведет дебаты с блогером Викторией Боней в утреннем шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live». Об этом сообщает StarHit.ru.

«В эфире утреннего шоу «Полный контакт» на телеканале Соловьев Live — специальный гость: Виктория Боня. Смотрите в 10:00 по московскому времени», — приводит издание заявление журналиста.

Прежде блогер Виктория Боня растрогалась и поблагодарила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за то, что в Кремле не оставили без внимания ее видеообращение к главе государства Владимиру Путину.

Представитель Кремля подтвердил, что с обращением Бони ознакомились. Он отмечал, что в ролике поднимаются резонансные темы, однако по ним ведется работа, в которую вовлечено большое число специалистов, и эти вопросы не остаются без внимания.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что видеоролик Бони, выложенный в соцсети, набрал большое количество просмотров и привлек внимание аудитории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.