Россиян предупредили о штрафах за кормление птиц возле дома
Юрист Асабина: за кормление птиц во возле дома можно получить штраф
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Хотя прямого запрета нет, действия могут расцениваться как нарушение норм.
За кормление голубей во дворе дома человек может нарваться на штраф в размере трех тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Анастасия Асабина.
«Теоретически за кормление голубей можно получить штраф по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) в размере от двух до трех тысяч рублей», — пояснила эксперт.
Юрист подчеркнула, что, хотя прямого запрета нет, после процесса остаются хлебные крошки, шелуха, помет и другой мусор, что считаться нарушением санитарных норм. При этом специалист отметила, что такие случаи встречаются редко.
В то же время, по словам Асабиной, кормление птиц приводит к загрязнению их экскрементами стен дома, балконов и подоконников. Управляющая компания в таком случае имеет право через суд добиться взыскания денег с виновника ситуации.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.