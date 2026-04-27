Шашлык без мяса: необычные рецепты на гриле для майских праздников

Долгие выходные россияне любят проводить на даче или на природе за шашлыком. Но на этот раз можно придумать нечто интереснее кусочков свинины на шампурах!

Майские праздники — это солнце (желательно), тепло (если повезет) и шашлык (а его можно приготовить и под дождем при желании). Если вам хочется ощутить новый вкус длинных весенних выходных, попробуйте украсить свои шампуры не только кусочками свинины или другого мяса, но и рыбой, овощами и даже фруктами. Итак, расширяем гастрономический диапазон с советами от URA.RU!

Варианты шашлыка из овощей

Вместо фарша купите немного картофеля, отварите в мундире до полуготовности и разомните в пюре. Для сочности можно добавить в него мелко рубленый курдюк или сливочное масло, укроп и специи. Останется только облепить полученной массой шампуры и запечь до золотистой корочки.

Также вы можете порадовать близких стейками из цветной капусты или брокколи. Нужно просто разрезать кочан на плоские кружочки, смазать смесью оливкового масла, паприки и чеснока, а затем отправить на гриль. Отличной альтернативой мясу (или добавкой) станут фаршированные перцы на углях. Набейте половинки перцев отварным рисом с овощами и кедровыми орешками и запекайте до мягкости.

Кулинарным энтузиастам понравятся хачапури на шампуре. Брусок сыра сулугуни оберните полоской слоеного бездрожжевого теста, защипните края, зажарьте, быстро вращая, и наслаждайтесь! Это блюдо дополнит жареная кукуруза. Просто натрите початки сливочным маслом, солью и чили, оберните в фольгу и положите на решетку!

Рыбный и сладкий шашлык

Любители жирной красной рыбы могут приготовить аппетитные стейки из семги, горбуши или форели, палтус тоже подойдет. Насадите на шампуры кусочки, чередуя их с лимонными дольками. Креветки тоже прекрасно подходят для шашлыка. Замаринуйте их в соевом соусе с чесноком и отправьте на гриль, через несколько минут — пробуйте.

Сырный шашлык порадует вегетарианцев. Халуми или адыгейский нарежьте кубиками и поджарьте до золотистой корочки, их вкус обогатят персики или кусочки тыквы. А на десерт можно сделать ананасовый или грушевый шашлык. Нужно замариновать кубики в растопленном сливочном масле с коричневым сахаром и корицей, зажарьте на шпажках и подавайте с шариком мороженого. Грушу оттенит вкус сыра дорблю и грецких орехов.

