На зависть всем: Филипп Киркоров похвастался портретами своих кумиров

Речь идет об арт-объектах, посвященных артистам на веранде.

Народный артист России Филипп Киркоров украсил свой дом огромными арт-объектами, посвященными его кумирам. Об этом певец заявил корреспонденту 5-tv.ru на Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ. ТВ».

Как выяснилось, это портреты музыкантов Виктора Цоя, Фредди Меркьюри и заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого. Но есть одна особенность — они собраны из винных пробок.

«У меня есть несколько арт-объектов моих кумиров: Виктор Цой, Фредди Меркьюри и Владимир Высоцкий. Это сделанные из пробок портреты огромного размера», — поделился Филипп Киркоров.

Картины расположены не просто в доме, а на верандах, которые выходят на храм Христа Спасителя.

Ранее 5-tv.ru писал о громком скандале, который устроил поп-король российской эстрады на той же премии. Филипп Киркоров впал в ярость во время выступления и, остановив номер, выругался на кого-то прямо со сцены.

