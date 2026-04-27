Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Политики обсудили новые мосты и низкую безработицу в городе.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Предыдущая личная беседа российского лидера с главой города состоялась в конце января в Эрмитаже во время памятных мероприятий к годовщине снятия блокады Ленинграда.

Александр Беглов доложил президенту о ходе реализации ключевых городских проектов, в частности о создании новых разводных мостов.

«У нас сегодня в работе пять разводных мостов. Один — Большой Смоленский — вы знаете, мы уже его практически смонтировали полностью... В 2028 году мы окончим полностью со всеми развязками, а в 2027 году подключим рабочее движение», — сообщил губернатор.

Помимо этого, Александр Беглов доложил о развитии метро и железнодорожного транспорта. Владимир Путин, в свою очередь, отметил рекордно низкий уровень безработицы в Северной столице.

