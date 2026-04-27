Гоген заявил, что уже привык ходить лысым после того, как ему сожгли волосы

Шоумен уже прошел первую операцию, впереди его ждут еще две процедуры.

Шоумен и экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев уже привык ходить без волос после полученного ожога в салоне красоты. Как он рассказал 5-tv.ru, ему выплатили 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации, но этой суммы не хватит даже на половину необходимого лечения.

Изначально не было известно, что для восстановления прежней шевелюры Гогену потребуется длительное лечение. После обследования врачи установили, что из-за 40% ожога головы ему необходимо как минимум три операции, за которые придется три миллиона рублей.

«Вот первая прошла операция по трансплантации волосяных фолликул. Осталось еще две», — сообщил он.

Несмотря на то что процедура длилась почти 12 часов, точных гарантий полного восстановления волос нет, так как донорские фолликулы приживаются крайне плохо.

«Там приживается только 50%. Знаете, я за два месяца уже привык лысым ходить. Надеюсь на то, что смогут восстановить», — пожаловался Гоген.

Артист также раскрыл детали конфликта с руководством салона. Оказалось, что перед тем, как пойти на мировую, владельцы пытались обвинить самого Гогена, утверждая, что его волосы якобы были старыми и сожженными еще до процедуры. Ситуацию усложняло то, что стилист была оформлена как самозанятая — юридически было невозможно привлечь ее к ответственности.

Несмотря на хамство, Гоген надеется решить вопрос мирным путем и получить оставшиеся 1,5 миллиона рублей, чтобы завершить восстановление в течение года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мастер, проводившая окрашивание Гогена Солнцева, обвинила его в угрозах.

