В США явно недооценили своего противника на Ближнем Востоке.

Петербург сегодня стал одной из ключевых точек мировой дипломатии. Именно там, в Петровском зале Президентской библиотеки, прошла встреча Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Президент заявил, что Россия намерена продолжать стратегические отношения с Ираном.

Почему эта встреча может изменить расклад на Ближнем Востоке

Число 168 на ливрее самолета — это не бортовой номер, а напоминание о невинных жертвах: девочках, убитых американской ракетой в школе в Минабе. Это знамя, которое глава иранского МИД теперь несет по всему миру. С ним прилетел и в Петербург.

Аббас Аракчи прибыл для встречи с Владимиром Путиным. Иран — давний и надежный партнер нашей страны не только в торговых делах, но и в большой политике.

«Россия — стратегический партнер, они всегда поддерживали нас. Мы всегда поддерживали россиян. Наше сотрудничество будет продолжаться», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Иран — один из столпов формирующегося многополярного мира. И удивительно крепкий: вот уже два месяца он успешно противостоит натиску США. Причем не только в небе и на море. Иранцы оказались крепкими орешками в переговорах с агрессорами.

«В переговорах произошли новые изменения. Подход США привел к тому, что предыдущий раунд переговоров, несмотря на достигнутый прогресс, не достиг своих целей», — добавил Аракчи.

Дональд Трамп, конечно, поспешил заявить, что это он отозвал своих переговорщиков и что это у него все карты на руках. Однако есть и другие мнения: что, вероятно, нереалистичные требования США стали причиной того, что говорить вдруг стало не о чем. И теперь Трамп снова настроен воевать.

«Сейчас мы воюем в Иране. Другие президенты должны были это сделать, но они никогда не решались. Сейчас это сложнее, чем было бы пять-десять лет назад, из-за тысяч и тысяч их ракет и всего остального», — заявил президент США Дональд Трамп.

Все дело, как полагают некоторые аналитики, в иранской ядерной программе. Принципиальные персы не готовы от нее просто так отказаться. Поэтому, как сообщает Axios со ссылкой на неназванных, но осведомленных чиновников, появилось новое предложение: обсудить перемирие и открытие Ормузского пролива, а самый сложный элемент этого уравнения вынести за скобки.

«Иран сделал США новое предложение: вновь открыть Ормузский пролив и положить конец войне, а переговоры по ядерной программе отложить на более поздний этап», — сообщает Axios.

От закупоренного двойной блокадой Ормузского пролива страдают все стороны конфликта. Его не могут покинуть танкеры с иранской нефтью — и вот уже на сухопутных границах страны начали работать нелегальные перевозчики топлива. У экипажей танкеров, везущих нефть из монархий Залива, кончается провизия. В тех странах, куда проложен их курс, если что-то и разгорается, то лишь топливный кризис.

«Это уже второй энергетический кризис, который мы переживаем за четыре года. В 2022 году Путин перекрыл нам поставки российского газа, теперь это Ормузский пролив», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как будто это Россия взорвала «Северные потоки» и уже несколько лет говорит о полном отказе от российского газа. Впрочем, связь с реальностью теряют не только в Старом свете. США явно недооценили противника, сначала выигравшего информационную войну и не спешащего отдавать победу в обычной.

«Трамп находится в тупике. С одной стороны — США, которые считают, что выиграли войну, потому что контролируют небо. С другой стороны — иранцы, которые считают, что выиграли, потому что контролируют Ормузский пролив. Перед нами два победителя, неспособные к переговорам», — считает бывший посол Франции в США Жерар Аро.

И вот американцы стягивают все новые силы в регион. Так выглядел воздушный трафик этой ночью: ВВС США перебрасывают войска на Ближний Восток. Два авианосца — «Авраам Линкольн» и «Триполи» — стоят один в 160, другой в 190 милях от иранских берегов. И что со всем этим делать, иранцы скрупулезно взвешивают и обсуждают. Сегодня в Петербурге.

