На Троекуровском кладбище похоронили телеведущего Алексея Пиманова

Проститься с журналистом пришли близкие и многие известные личности.

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили известного журналиста и телеведущего Алексея Пиманова. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Церемония прощания прошла в закрытом режиме. В последний путь журналиста проводили родные, друзья, коллеги и многие известные личности. Среди присутствующих были секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева.

Алексей Пиманов ушел из жизни 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт.

Журналист почти 25 лет вел программу «Человек и закон», а с 2013 года возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». Кроме того, он сотрудничал с МИЦ «Известия» и участвовал в создании телевизионных проектов, среди которых сериалы «СМЕРШ», «Грачи», «Операция «Неман» и «Зло».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин прислал памятный венок на церемонию прощания с Алексеем Пимановым.

