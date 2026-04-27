В атмосфере Земли хотят распылять соль: вот зачем это нужно

Daily Mail: ученые планируют распылять соль в атмосфере для борьбы с потеплением

Фото: www.globallookpress.com/ Arco Images / Irlmeier, Karlhein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты планируют использовать для этого метода морскую воду.

Исследователи из Великобритании представили амбициозный проект по искусственному осветлению облаков для отражения солнечных лучей и замедления климатических изменений. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Суть метода заключается в распылении мелкодисперсного тумана из соленой воды в нижних слоях атмосферы. По замыслу авторов, это должно сделать облака более яркими и светоотражающими, превращая их в своеобразный защитный экран для Земли.

Глава проекта из Манчестерского института экологических исследований профессор Хью Коу отметил, что данная технология не является панацеей, но может дать человечеству необходимую передышку.

«Долгосрочное решение заключается в том, чтобы уменьшить количество углерода в атмосфере. То, что делает осветление облаков — это создание некоторого пространства для маневра, чтобы позволить нам снизить эти выбросы, если мы не сможем двигаться достаточно быстро», — заявил Хью Коу.

Инициатива под названием Reflect («отражать») получила поддержку в рамках масштабной государственной программы стоимостью 57 миллионов фунтов стерлингов.

На данный момент ученые проводят лабораторные тесты в специальной трехэтажной стальной «облачной камере», чтобы определить идеальный размер соляных частиц.

Если эксперименты пройдут успешно, первые испытания на открытом воздухе у побережья Британии могут состояться уже в течение ближайших двух лет.

Несмотря на технологические перспективы, геоинженерия вызывает серьезные опасения в научной среде. Критики предупреждают, что масштабное вмешательство в природные процессы может непредсказуемо исказить глобальные модели погоды, вызвав засухи или наводнения в разных регионах планеты.

«Изменение солнечного радиационного нагрева в одном месте может привести к трансформации атмосферных систем в других местах. Нам срочно нужны дополнительные исследования, чтобы понять масштаб этих рисков», — подчеркнула эксперт из Бирмингемского университета доктор Ин Чэнь.

Профессор Коу признал возможность побочных эффектов, но настоял на необходимости изучения всех доступных вариантов спасения климата, так как бездействие в текущих условиях может привести к еще более катастрофическим последствиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.