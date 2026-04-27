Риск диабета и рака: ожирение оставляет в организме «память» на целое десятилетие

Daily Mail: ожирение оставляет в организме «память» на целое десятилетие

Успешное избавление от лишнего веса — только половина успеха.

Вероятность развития опасных для жизни осложнений, связанных с избыточной массой тела, не исчезает мгновенно после похудения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно результатам исследования ученых из Бирмингемского университета, иммунные клетки человека способны сохранять «молекулярную память» о периоде болезни в течение пяти–десяти лет.

Этот эффект обусловлен процессом метилирования ДНК в Т-хелперах (лимфоцитах CD4+), который специалисты называют своеобразной «маркировкой».

Подобные изменения снижают эффективность очистки организма от отходов и ослабляют защитные функции, что поддерживает высокую предрасположенность к метаболическим нарушениям и онкологии.

«Результаты показывают, что краткосрочное снижение веса может не привести к немедленному уменьшению риска развития патологий, включая сахарный диабет второго типа и некоторые формы рака», — пояснил соавтор работы, профессор Клаудио Мауро.

Для глубокого анализа проблемы специалисты в течение десяти лет изучали образцы крови четырех различных категорий людей, включая пациентов, использовавших инъекции для похудения, и добровольцев с генетическим синдромом Альстрема.

В сферу интересов ученых также попали лица, прошедшие интенсивную программу тренировок, и пациенты с остеоартритом. Кроме человеческого биоматериала, в экспериментах использовались лабораторные мыши, находившиеся на диете с повышенным содержанием жиров.

Доктор Белинда Неджаи из Института популяционного здоровья имени Вольфсона отметила, что иммунитет фактически фиксирует прошлые метаболические воздействия.

Сегодня проблема лишнего веса затрагивает более миллиарда человек по всему миру, а в Великобритании ожирение признано второй по значимости причиной предотвратимого рака после табакокурения.

Профессор Мауро добавил, что результаты исследования подчеркивают необходимость длительного удержания достигнутого веса. Также ученый предположил, что поддержку иммунной системе могут оказать определенные препараты, традиционно применяемые для лечения почечной недостаточности и диабета, так как они способствуют выведению излишков глюкозы через мочу.

