Взгляд из космоса: спутники запечатлели снежный циклон над Москвой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Апрельскую зиму в Москве запечатлели из космоса. Фотографии, сделанные со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале.
На снимках видны гигантские белые вихри Североатлантического циклона, накрывшего столицу.
«Североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки — этой ночью в Москве выпало более половины месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля», — говорится в сообщении.
Синоптики предупреждают, что зима задержится в столичном регионе минимум до середины недели, при этом за три дня выпадет столько осадков, сколько обычно бывает за месяц.
Непогода бушует не только в Москве. Ураганный ветер сорвал крышу со здания в Белгороде, в Воронеже в результате циклона повалились десятки деревьев, а в Новосибирске без электричества остались тысячи жителей в нескольких районах города.
