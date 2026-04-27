Разбитая машина и прогулки в сугробах: российские звезды в шоке от снега весной

Дерево упало на новый автомобиль рэпера Славы Мэрлоу во время снегопада

Знаменитости разделились на два лагеря: кто-то рад внезапной зиме, а другие серьезно пострадали от неожиданной метели.

На Москву и область 27 апреля обрушился циклон «Илви», превративший апрель в настоящий декабрь. Снегопад и метель застали врасплох не только коммунальщиков, но и звезд шоу-бизнеса.

Слава Мэрлоу

Меньше всего повезло рэперу Славе Мэрлоу (настоящее имя — Артем Готлиб. — Прим. ред.). Во время снегопада на его автомобиль рухнуло дерево, повредив капот и крышу. Музыкант опубликовал фотографию на своей странице в социальных сетях, но от финансовых затрат на ремонт машины его спасла предусмотрительность.

«Впервые в жизни взял полную страховку», — лаконично подписал кадры Артем.

Теперь ремонтом нового автомобиля артиста займется страховая компания.

Клава Кока и Гуф

Удивилась снежной погоде и певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова. — Прим. ред.). Девушка опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию заснеженного пейзажа с ироничной подписью «27 февраля», а в конце добавила грустный смайлик.

А вот рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.) оказался настроен куда позитивнее. В половине пятого утра он тоже выложил кадр последствий снегопада, но сопроводил снимок веселым эмодзи.

Наталья Варвина

Бывшая участница «Дома-2» Наталья Варвина поделилась в социальных сетях историей, которая знакома всем собачникам. Ведь несмотря на метель, прогулку с животными никто не отменял, но оказалось, что в такую погоду выходить на улицу отказываются даже питомцы.

«Всем доброе утро. Мы с утра с удовольствием погуляли… может, я немножко лукавлю, не все с удовольствием. Собаки не сильно хотели, а я думаю — нет, надо. Уговорила, вывела», — рассказала Наталья подписчикам.

Виктория Дайнеко

Самой подготовленной к аномалии оказалась певица и актриса Виктория Дайнеко. Артистка призналась, что ждала подвоха от природы и специально не меняла зимние шины на летние.

«Нет, ну что это за красота такая! Вот такая вот жизнь — весь апрель никому не верь, погоде тоже», — порадовалась своей прозорливости артистка, снимая видео прямо из салона авто.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что такая снежная погода продлится в Москве до середины недели. Однако за три дня выпадет столько осадков, сколько обычно бывает за месяц.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ