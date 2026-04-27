Топ-менеджер «Яндекса» погиб на рыбалке в Волгоградской области

Фото: скриншот YouTube/nadmitov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С ним были еще трое товарищей.

Глава подразделения компании Yango (международный бренд компании «Яндекс») Сергей Лойтер погиб во время рыбалки в Волгоградской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Топ-менеджер и трое его спутников пропали 24 апреля во время рыбалки на Волге. Они передвигались на моторной лодке. Тела троих погибших уже найдены, поиски четвертого продолжаются.

По предварительной информации, компания возвращалась обратно, когда лодка перевернулась или ударилась о препятствие.

В тот же день на берегу Волги было найдено тело первого погибшего. Утром 25 апреля спасатели обнаружили тела еще двух рыбаков, включая топ-менеджера Сергея Лойтера.

Поиски четвертого участника трагедии — известного волгоградского застройщика Александра Назарова — продолжаются. В операции задействованы водолазы, спасатели обследуют дно акватории.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.