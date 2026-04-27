Дмитрий Певцов выпустил песню совместно с группой «Любэ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Поклонники Николая Расторгуева могут в новом звучании услышать его хит — «Дед».

Народный артист России Дмитрий Певцов вместе с фольклорным ансамблем выпустил песню «Дед» для трибьюта «Любэ». Впервые эту легендарную композицию поклонники Николая Расторгуева услышали 26 лет назад. Тогда она вышла в альбоме «Полустаночки».

Спустя почти три десятилетия «Дед» все еще считается одной из самых душевных и искренних песен группы. В тексте, который написал Михаил Андреев, много несказанного, и именно это пространство «между строк» помогает каждому найти свой смысл.

«В песне „Дед“ ее слова сами себе задают многочисленные вопросы. И сами себе отвечают. Эта песня очень масштабная», — сказал народный артист.

Дмитрий Певцов познакомился с группой «Любэ» еще в 1990-е. С тех пор он с интересом наблюдал за творчеством Николая Расторгуева и его команды. При этом, как признался музыкант, песню «Дед» он раньше не слышал. Несмотря на это, после прослушивания композиции Певцов сразу понял: он хочет исполнять именно ее.

Перед записью Дмитрий Певцов тщательно поработал с текстом песни. Как драматическому актеру, ему удалось добавить композиции узнаваемую и присущую именно ему внутреннюю динамику. Народный артист также поблагодарил группу «Любэ» за возможность принять участие в трибьюте.

