Чудо на борту: пассажирка самолета родила ребенка прямо в небе

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Людям пришлось импровизировать с помощью шнурков от ботинок.

На борту самолета авиакомпании Delta пассажирка родила ребенка за полчаса до приземления. Об этом сообщило New York Post.

Неожиданные роды начались прямо во время пятичасового рейса. По счастливой случайности среди летевших оказались квалифицированные специалисты: врач и две медсестры. Они незамедлительно пришли на помощь женщине.

К процессу подключились и бортпроводники, обеспечив команду добровольцев всем необходимым, что удалось найти на борту в экстренной ситуации.

Тина Фриц, одна из медицинских специалистов, участвовавших в принятии родов, назвала этот случай уникальным жизненным опытом. По ее словам, из-за отсутствия акушерских наборов медикам пришлось импровизировать.

«Я попросила набор для родов, которого не оказалось. Я попросила одеяла, которых тоже не было. Тогда я решила, что нам нужно взять одеяла у пассажиров. Мне понадобились шнурки, и бортпроводник вытащил шнурок из своего ботинка и отрезал его для нас», — отметила женщина.

Несмотря на походные условия, процесс прошел молниеносно. Ребенок появился на свет всего после трех потуг, а пуповину перерезали буквально перед самым касанием шасси взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Портленда.

Другие очевидцы происшествия рассказали, что ситуация выглядела сюрреалистично. Одна из пассажирок, даже предложила свое одеяло, когда услышала, что на задних рядах рождается человек.

Она отметила удивительное самообладание матери, которая не кричала и вела себя очень мужественно. Сразу после приземления самолета женщину и новорожденного встретили сотрудники службы экстренной помощи.

По данным администрации порта, и мать, и малыш находятся в стабильном состоянии. Представители авиакомпании выразили глубокую признательность экипажу и волонтерам, чьи оперативные действия гарантировали безопасность пассажиров в такой нестандартной обстановке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.