«Не протяну»: женщина похудела на 70 килограммов, чтобы кататься на детской горке

Жительница США кардинально изменила свою внешность и похудела на 70 килограмм после того, как не смогла скатиться с детской горки. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина достигла критического веса в 136 килограммов после четырех родов. Это привело ее к социальной изоляции и страху преждевременной смерти. При росте 165 сантиметров женщина страдала от тяжелой формы ожирения и призналась, что боялась сердечного приступа даже при обычном подъеме по лестнице.

Переломным моментом стала прогулка в парке, когда ее семилетний сын не понял, почему мама не может прокатиться с ним на аттракционе.

«Я поняла, что если продолжу такой образ жизни, то долго не протяну, а мои дети заслуживают активную мать», — рассказала американка.

Основным секретом успеха стал переход на высокобелковую диету и отказ от ультрапереработанных продуктов. Раньше ее меню состояло из фастфуда на завтрак, жареных тако на ланч и макарон с калорийными соусами на ужин, а перекусывала она сладостями.

Теперь женщина выбирает яйца, мясо индейки, курицу и обилие овощей. Дополнительно врач выписал ей препарат имитирующий сигналы сытости, что позволило за первую неделю избавиться от шести килограммов, а за год и четыре месяца — сбросить половину своего веса.

Ее утро начинается с белкового завтрака с ягодами и семенами чиа, а физическая активность позволяет ей наравне играть с детьми, не опасаясь за свое сердце. Сейчас женщина весит 64 килограмма и носит размер M вместо прежнего XXXL.

Проблемы с лишним весом у героини начались еще в юности из-за диагностированного синдрома поликистозных яичников и нарушений работы щитовидной железы, которые замедляли метаболизм.

После трансформации женщина отметила, что вместе с лишними килограммами ушли депрессия и тревожность. Несмотря на то, что американка пока с трудом узнает саму себя в зеркале, она чувствует, что получила второй шанс на жизнь. По ее словам, важно делиться историями похудения, чтобы люди, оказавшиеся в похожей ситуации, знали, что выход существует и просить о помощи у медиков совсем не стыдно.

