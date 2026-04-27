«Кусь» и «тыгыдык»: ветврач объяснила странное поведение кошек

Для домашних хищников необычные действия оказались нормой.

Почти каждый владелец кошек сталкивался с ночными забегами своего питомца и игривыми покусываниями. Для животных такое поведение оказалось нормальным и даже полезным. Так они расходуют переизбыток энергии, рассказала ветеринарный врач Елена Фроленко в беседе с Газета.ру.

«В природе кошки активны на рассвете и в сумерках. Дома у них нет необходимости часами выслеживать добычу, и накопленная энергия выплескивается в спонтанных забегах», — сообщила ветврач.

Один из поводов «тыгыдыков» у кошек — это просто игривое настроение, питомец хочет проявить активность, выбросить энергию. Некоторые животные хотят таким образом пометить территорию после туалета запахом, который вырабатывают железы на лапах во время быстрого бега.

«Переживать не о чем, если тыгыдыки случаются время от времени и кошка не травмирует себя. Но если это происходит слишком часто, стоит добавить в ее день больше активных игр», — добавила эксперт.

Незначительное прикусывание происходит от перевозбуждения и увлеченности игрой либо же как попытка привлечь внимание. Но стоит обращать внимание, как питомец это делает. Если же «кусь» сопровождается шипением и прижатыми ушами, то стоит понаблюдать за питомцем. В случае стресса или плохого самочувствия домашнего хищника стоит обратиться к ветеринару и зоопсихологу.

