Неполезный перекус: чем опасны сосиски в тесте и беляши

Диетолог Поляков: беляши и сосиски в тесте не должны быть системным перекусом

Пристрастие к подобной выпечке грозит проблемами со здоровьем.

Популярная уличная выпечка, стрит-фуд, не имеет практически никакой пищевой ценности и, более того, при систематическом употреблении наносит серьезный вред организму. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

«Беляши, сосиски в тесте, пирожки, булочки — это продукты, которые никак не относятся к жизненно необходимым, в большей степени к ним нужно относиться как к лакомству», — заявил медик.

Он пояснил, что за счет быстрых углеводов насыщение от такой еды проходит очень быстро, зато уровень глюкозы резко подскакивает. Если же речь идет о жареных изделиях — беляшах или пирожках, — ситуация усугубляется обилием разогретого растительного масла.

«Чаще всего используется либо подсолнечное, либо кукурузное масло, которое при температурной обработке становится совсем не полезным», — резюмировал Поляков.

Эксперт рекомендовал воспринимать беляши и сосиски в тесте исключительно как редкое угощение, но ни в коем случае не как системный перекус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильное и сбалансированное питание защищает мозг от старения. Беляши и сосиски в тесте точно не относятся к числу продуктов, помогающих нам в борьбе с деменцией и другими болезнями головного мозга.

