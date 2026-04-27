Сигнал рынка: Названы отрасли с наибольшим риском сокращений в 2026 году

Под угрозой оказались сфера услуг, производство и управленческий сегмент.

В 2026 году сокращения персонала могут затронуть отрасли, наиболее чувствительные к изменению доходов населения. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью URA.RU.

«Люди будут на этом экономить. Также сокращения уже коснулись обрабатывающих отраслей, производства сельскохозяйственной техники, финансовой сферы», — высказался эксперт.

Экономист также допустил изменения в государственном секторе. По его оценке, оптимизация может коснуться управленческого аппарата, особенно на уровне муниципалитетов. При этом ключевые социальные направления, здравоохранение и образование, останутся вне зоны сокращений.

Дополнительным индикатором ситуации служат данные Роструда. Согласно статистике ведомства, к апрелю текущего года число работников, рекомендованных к увольнению, достигло 105 тысяч человек. По сравнению с июнем 2025 года показатель увеличился на 43%.

Наибольший объем возможных сокращений прогнозируется в Москве, Московской области, а также в Омской и Иркутской областях и Красноярском крае.

