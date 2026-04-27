Две трети из этой суммы вообще не покинут территорию ЕС, а осядут на счетах военных заводов.

Политолог Игорь Левитас развеял эйфорию, охватившую Киев после одобрения Евросоюзом многомиллиардного займа. Об этом эксперт написал на портале EADaily.

По словам аналитика, распространенное мнение о прямом переводе казначейских денег в украинские банки является глубоким заблуждением. Согласно задумке авторов программы, львиная доля одобренной суммы — 60 миллиардов евро — вообще не пересечет границы Евросоюза. Они предназначены для оплаты заказов на поставку техники и боеприпасов исключительно у оборонных предприятий стран-членов.

«На эти деньги якобы Украина покупает технику, боеприпасы и услуги у оборонных предприятий стран ЕС», — объяснил Левитас.

Оставшиеся 30 миллиардов предназначены для латания бюджетных дыр на социальные выплаты. Однако и тут, как отметил специалист, не все прозрачно.

Официально кредит выделяется траншами под условие проведением Киевом ряда реформ, включая борьбу с коррупцией и укрепление верховенства права. На деле же, по его словам, никто в Брюсселе не верит в то, что эти обещания когда-то исполнятся, глядя на текущие коррупционные показатели.

«Все, без исключения, как бы они ни относились к Украине, понимают, что это неправда. Ибо Украина при ее теперешней власти и в обозримом будущем не собирается бороться с коррупцией», — жестко резюмировал политолог.

Самый больной вопрос — возврат предоставленных средств. Брюссель наивно полагает, что, гасить кредит придется «за счет Москвы». Если ни репараций, ни конфискации замороженных российских активов не случится, то ответственность за погашение долга перед рыночными кредиторами ляжет на бюджет Евросоюза, то есть на плечи обычных налогоплательщиков.

Получается, объяснил аналитик, что европейские элиты якобы «помогают» Киеву, а по факту — обеспечивают госзаказ для собственного ВПК и финансовых институтов, куда также уйдет часть денег в виде страховок и аудиторских консультаций.

