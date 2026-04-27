«Сложно подобрать слова»: у Милы Ершовой и Святослава Рогожана родился сын

Мальчика назвали экзотическим именем.

В семье звезд сериала «Ухожу красиво» Милы Ершовой и Святослава Рогожана случилось долгожданное пополнение — 20 апреля на свет появился мальчик, которому дали редкое имя Кай. Об этом пара рассказала подписчикам в социальных сетях.

Святослав Рогожан и Мила Ершова с новорожденным сыном Каем. Instagram*/ svyatro

Актеры поделились первыми фотографиями из родильной палаты. На снимках новоиспеченные родители с нежностью прижимают к себе новорожденного. Исполнитель главной роли сопроводил публикацию проникновенным посланием, адресованным жене.

«Мила, душа моя, спасибо тебе. Я так сильно люблю тебя. Я счастлив был быть рядом с тобой в этот день „от и до“, поддерживать тебя, проживать с тобой это чудо — рождения нашего первенца. Мне сложно подобрать слова, чтобы описать свое восхищение и уважение к тебе. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы», — написал Рогожан.

Артисты также раскрыли параметры малыша: вес — 4350 граммов, рост — 55 сантиметров.

Радостную весть тут же подхватили друзья и коллеги по цеху. Александр Петров пожелал наследнику здоровья и «неземных ощущений» родителям. Анастасия Уколова призналась, что с нетерпением ждет личной встречи с пополнением.

«Ура! Чудесные! Замечательные!» — лаконично восхитилась Ангелина Стречина.

Максим Лагашкин адресовал семье самые теплые пожелания процветания и долголетия.

