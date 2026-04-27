На дирижабле и корабле: как снимают фильм «Черный шелк»

ИЗВЕСТИЯ/ Дмитрий Коротаев

Сербско-японско-китайско-российско-белорусская команда работает на съемках в Москве, а после отправится в Китай.

В самом разгаре сейчас находятся съемки исторического детектива «Черный шелк. Действия разворачиваются на земле, в воде и воздухе. Например, идет работа над сценами на гигантстком дирижабле и японском корабле. При помощи технических решений эффект шторма создают прямо в павильоне.

«Черный шелк», как и «Красный шелк», создается при участии Национальной Медиа Группы. На съемках детективного экшена побывали гендиректор НМГ Светлана Баланова, министр культуры Ольга Любимова и корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Если «Вот это да!» — первые слова министра культуры на съемочной площадке, значит создатели кино все правильно делают. Масштаб и качество декораций на высоте. «Черный шелк» дошел до съемок эпизодов в воздухе.

Вот так выглядел интерьер дирижабля конца 20-х — начала 30-х годов прошлого столетия. Конкретно у этого прототип — знаменитый «Граф Цеппелин», легенда своего времени. Скопировано не точь-в-точь, но основные моменты переданы очень хорошо.

В момент осмотра дирижабля внутри как раз шли репетиции. Главу Минкульта и генерального директора Национальной Медиа Группы познакомили со съемочной группой, потом показали процесс в подробностях. Включили огромные LED-экраны, запустили сложные технические механизмы.

Реакция на самый большой в стране гимбал — платформу для съемок сцен на корабле. Система позволяет делать вот так. Качку и шторм отрепетировали с каскадерами, потом актеров полили водой и потрясли. А вот гимбал раскачали специально для журналистов.

Ровно так же снимали сцену со штормом: огромная многотонная платформа начинает раскачивать корабль, предметы на палубе тоже приходят в движение. Нужно держать равновесие. Лучше, конечно, за что-нибудь схватиться, чтобы не упасть.

Съемки «Черного шелка» в самом разгаре. Он станет продолжением «Красного шелка», который уже отгремел в кинотеатрах России и Китая. Оба фильма созданы при участии «НМГ Кинопрокат», компании, входящей в холдинг Национальная Медиа Группа. Проект поддержали лидеры двух стран. Это первый масштабный опыт российско-китайского кинопроизводства и, как результат. международный успех.

«За нашей спиной — совершенно уникальная конструкция. И мы понимаем, как раз успели обсудить, что буквально десять лет назад в российском кино трудно было себе представить вот такой уровень работы всех цехов. Когда мы работаем вместе с нашими китайскими коллегами», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Красный шелк» был самым кассовым фильмом в своем жанре в России, был самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году. Конечно, с «Черным шелком» мы ставим цели преодолеть рекорды», — заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Это тайна, которую предстоит раскрыть. 1930-е годы. Загадочный груз под кодовым названием «Черный шелк», за которым охотятся спецслужбы сразу нескольких стран. Один из главных акторов здесь — молодой Рихард Зорге. Советского разведчика играет Максим Матвеев.

«Показать его способности к аналитическому мышлению, способности мимикрировать. Способности благодаря своему темпераменту обаять большое количество абсолютно противоречивых и не подходящих друг другу людей», — рассказал актер Максим Матвеев.

Детективный экшн со всеми вытекающими: яркие сцены, трюки. «Черный шелк» понравится и тем, кто первый фильм почему-то не смотрел. Проект большой, сложный и международный. Но смешение культур и языков съемкам не мешает.

«Если человек ответственно относится к своей работе, то и работа делается хорошо. Понимать можно без слов друг друга. Ну, практически да. У нас сербско-японско-китайско-российско-белорусская команда», — отметил режиссер-постановщик Андрей Волгин.

Вот в доказательство китайская актриса Чжэн Ханьи прекрасно по-русски рассказывает про дугу характера своей героини.

«В „Красном шелке“ она еще больше доверчивая. В „Черном шелке“ она стала взрослее, сдержаннее», — поделилась актриса Чжэн Ханьи.

А вот Юэ Чуньюй по-русски не знает ни слова. Но когда пришлось перезаписывать кусок интервью, все понял сразу.

— Если бы вы давали совет китайскому актеру, который снимается в российском кино, что бы вы ему сказали?

«Я бы посоветовал обязательно между съемками насладиться красотой Москвы!» — ответил Юэ Чуньюй.

Но дело — прежде всего. Сложные съемки, сжатые сроки — до премьеры меньше года.

Помимо софитов, ярких декораций и дорогого реквизита есть еще одна очень важная сторона съемочного процесса — дисциплина. Именно поэтому перед входом на съемочную площадку здесь везде написано: «Вытирайте ноги! Вытирайте ноги!»

Здесь, как и в кино, важна каждая деталь. Сложнейшее оборудование, большой творческий коллектив, съемки в самых ярких локациях и лучших студиях двух стран. Московский этап работы над «Черным шелком» скоро завершится, группа отправится в Китай.

