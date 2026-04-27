Бюджетный май: сколько россияне выделят на праздничный отдых

РИА Новости: на майский отдых россияне выделят до 50 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Траты обещают быть достаточно скромными.

Большая часть россиян планирует ограничить свои расходы на предстоящие майские выходные суммой в 50 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующие данные были получены в ходе исследования, проведенного экспертами финансовой онлайн-платформы Webbankir. Аналитики опросили более трех тысяч человек из разных возрастных групп, чтобы выяснить их финансовые ожидания от весенних праздников.

Согласно результатам опроса, 82% респондентов не готовы выделять на развлечения и отдых в этот период крупные денежные средства, предпочитая уложиться в лимит до 50 тысяч рублей.

Более существенные траты могут себе позволить лишь немногие участники исследования. Так, выделить на досуг от 50 до 100 тысяч рублей планируют 11,4% опрошенных россиян.

Еще меньше оказалось тех, кто готов потратить на празднование сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Таких респондентов набралось всего 6,6%.

Предстоящий праздничный период окажется самым непродолжительным за последние восемь лет. Вероятно, именно малая длительность выходных дней стала одной из причин, по которой россияне не планируют масштабных и дорогостоящих путешествий или мероприятий.

