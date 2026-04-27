Три человека погибли после столкновения машины с лошадью под Красноярском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Насмерть разбился 19-летний водитель и двое несовершеннолетних пассажиров.

В Красноярском крае расследуют обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибли три человека. Авария произошла в Шарыповском округе на автодороге Шарыпово — Ужур — Балахта.

По данным регионального управления МВД, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 наехал на лошадь, стоявшую на правой полосе движения. После столкновения машина съехала в кювет.

«В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 26 апреля на 17-м километре трассы. На месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. В полиции выясняют причины появления животного на проезжей части и другие детали происшествия. Расследование продолжается.

Ранее Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения Анне Владимировой, проходящей обвиняемой по делу о смертельной аварии в центре столицы. Как сообщили в судах общей юрисдикции Москвы, женщину заключили под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, обвиняемая управляла автомобилем Mercedes-Benz GLE 450 в состоянии алкогольного опьянения и нарушила правила дорожного движения, что привело к тяжелым последствиям.

В результате ДТП погибли два человека — мужчина, ехавший на электровелосипеде, и пассажирка одного из автомобилей.

