И точка: эксперты предрекли волну закрытий ресторанов фастфуда в 2026 году

Малых точек фастфуда в России может стать меньше в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одиночные заведения, слабые франшизы и проекты без системы управления окажутся под ударом, считают аналитики рынка.

Российский рынок быстрого питания ожидает волна закрытий, которая затронет значительную часть небольших игроков, несмотря на общий рост сектора. Об этом Газета.ру рассказали эксперты ресторанного бизнеса Роман Орешкин и Никита Рогозный.

По словам Романа Орешкина, прежняя модель распростанения с массовым открытием новых точек уступила место жесткому отбору. Теперь во главе угла стоят операционная эффективность и просчитанная экономика.

Рынок повзрослел и безжалостно отсеивает проекты, не способные контролировать себестоимость и выстраивать процессы.

«Больше рискуют одиночные точки, небольшие проекты с ручным управлением, а также концепции, где нет выстроенной операционной системы, стандартов и постоянного контроля ключевых показателей», — объяснил эксперт.

Орешкин подчеркнул, что массовый потребитель достиг психологического предела в плане цен. Бесконечно перекладывать на гостя рост издержек уже невозможно. У бизнеса остается узкий коридор: либо ухудшать продукт, либо искать точечные оптимизационные решения, чтобы не отпугнуть посетителя.

По прогнозу эксперта, в ближайшие пару лет рынок ждет не крах, а зачистка. Массовые закрытия ударят именно по несистемным проектам — там, где нет устойчивой финансовой модели, а бизнес держится лишь на харизме владельца.

Компании же с крепкой операционной системой продолжат отвоевывать долю рынка у слабых конкурентов.

Серийный предприниматель Никита Рогозный также подтвердил рост рынка, объяснив его перетеканием посетителей из более дорогих сегментов и расширением географии крупных сетей. Однако он разделил пессимизм коллеги относительно судьбы малых форматов.

«Им тяжелее всего: у них самые высокие комиссии у агрегаторов, выше стоимость продуктов и аренды», — констатировал Рогозный.

Он добавил, что новые крупные игроки на рынке вряд ли появятся — для этого нет условий. При этом старый фастфуд уже адаптировался к потрясениям и готов расти дальше. А вот закрытий будет действительно много.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.