Момент убийства художницы на западе Москвы попал на камеры
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перед нападением злоумышленник вооружился бейсбольной битой, двумя ножами и арбалетом.
Обнародована запись момента жестокого убийства женщины в коммерческом помещении на Верейской улице. Кадры публикует 5-tv.ru.
По материалам следствия, 25 апреля фигурант взял с собой целый арсенал холодного оружия и ворвался в здание. Внутри он набросился на незнакомую посетительницу. Сперва преступник нанес жертве серию ударов битой по конечностям, а затем добил ножом, нанеся не менее пяти ранений. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте еще до прибытия медиков.
Погибшей оказалась 36-летний дизайнер. Подозреваемого удалось установить практически сразу — им оказался 43-летний мужчина. При обыске в его жилище следователи изъяли внушительную коллекцию ножей самого разного назначения.
Как стало известно 5-tv.ru, за плечами у задержанного уже имеется криминальный шлейф. Ранее он привлекался за угрозу ножом еще в 2010 году, а также числился в списках злостных неплательщиков алиментов после развода с супругой.
Фигуранту предъявлено официальное обвинение, свою вину в содеянном он полностью признал. В ближайшее время ему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая определит степень его вменяемости в момент атаки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на месте преступления следователи изъяли целый арсенал холодного оружия у нападавшего.
