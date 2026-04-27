Самозапрет на кредиты обернулся ловушкой: у мошенников появилась новая схема

Аферисты нашли способ использовать защитный механизм против самих россиян.

Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для хищения денег у граждан. Этот вывод следует из данных МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным ведомства, все начинается с СМС, в котором человеку сообщают о якобы взломе его аккаунта на Госуслугах. В сообщении указывается номер «техподдержки», куда предлагают срочно позвонить.

После звонка жертву убеждают, что доступ к аккаунту действительно получили посторонние. Затем разговор переводят на якобы сотрудника Центробанка, который начинает развивать сценарий дальше.

Лжеспециалист выясняет, сколько денег хранится у человека, и запугивает сообщениями о якобы уже поданных заявках на крупные кредиты. После этого жертве советуют срочно сменить пароль на Госуслугах и подключить самозапрет на оформление займов.

Когда доверие установлено, мошенники переходят к главному этапу. Под предлогом защиты средств они убеждают человека временно перевести сбережения на так называемые безопасные или специальные счета. В результате деньги уходят преступникам.

