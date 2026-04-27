Врач из Уфы спасла пассажиров во время рейса во Владивосток

Обычный перелет обернулся сразу несколькими экстренными ситуациями на борту.

Уфимский врач Динара Кулова оказала помощь сразу трем мужчинам, которым стало плохо во время авиарейса Уфа — Новосибирск — Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии.

«На рейсе Уфа — Новосибирск — Владивосток произошел экстренный случай, когда троим пассажирам стало плохо. Бортпроводники объявили о поиске медика, на что отозвалась Динара Кулова, заместитель главного врача по организационно-методической работе, которая летела на Дальневосточный конгресс», — сказано в тексте Минздрава.

По данным ведомства, первым помощь понадобилась мужчине, который начал терять сознание из-за резкого снижения давления. Врач воспользовалась бортовой аптечкой и смогла стабилизировать его состояние.

Позже плохо стало еще одному пассажиру, который потерял сознание. Как выяснилось, незадолго до вылета он сдавал кровь, и организм не успел восстановиться.

Затем помощь понадобилась третьему мужчине, у которого также произошел обморок. По словам очевидцев, врач действовала быстро и уверенно.

После посадки всех троих пассажиров в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Сообщается, что угрозы их жизни нет. Пассажиры поблагодарили медика за помощь.

