В результате удара ВСУ погиб сотрудник ЗАЭС

Это огромная потеря для всего коллектива.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В результате погиб один человек. Об этом сообщили на ЗАЭС.

«Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», — сказано в сообщении ЗАЭС в мессенджере МАКС.

Как добавили на станции, смерть сотрудника — огромная потеря для всего коллектива. Руководство и коллеги окажут всю необходимую помощь семье погибшего.

Также на АЭС напомнили, что любые атаки на станцию — огромная угроза не только людям, но и безопасности в целом. Поэтому сотрудники атомной отрасли ни в коем случае не должны становиться целями.

Ранее 5-tv.ru писал, что отключено внешнее энергоснабжение ЗАЭС. Для обеспечения необходимой безопасности и обслуживания нужд станции ЗАЭС перевели на питание резервными дизель-генераторами. Они были запущены в штатно, и их работа проходит в нормальном режиме.

