В майские праздники дополнительно назначат почти 50 пригородных поездов

Информацию опубликуют в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также на официальном сайте компании.

В дни майских праздников Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой назначит дополнительные поезда, а также внесет ряд изменений в график движения. Пассажиры смогут выбирать удобные маршруты для поездок в праздники и выходные. Подробности приводит сайт mos.ru.

Пригородные поезда Московского транспортного узла будут ходить по следующему расписанию:

— 30 апреля и 8 мая — по расписанию пятницы;

— 1, 2, 9 и 10 мая — по расписанию субботы;

— 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья;

— 4 и 12 мая — по расписанию понедельника.

На весь период праздников назначили почти 50 дополнительных поездов. В их числе:

— № 7012/7011/7021 Москва — Муравьево — 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая;

— № 7024/7018/7017 Муравьево — Москва — 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая;

— № 7031 Москва (Курский вокзал) — Тула-1 — 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая;

— № 7032 Тула-1 — Москва (Курский вокзал) — 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая;

— № 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) — 4 и 12 мая;

— № 7083/7084 Москва (Площадь Трех Вокзалов) — Владимир — 1, 3, 10 и 11 мая;

— № 7103/7104 Железнодорожная — Москва (Площадь Трех Вокзалов) — 1, 3, 10 и 11 мая;

— № 7079/7080 Владимир — Москва (Площадь Трех Вокзалов) — 1, 2, 9 и 11 мая;

— № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 — 2 и 9 мая;

— № 7023/7024 Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) — 30 апреля, 2 и 9 мая;

— № 7184 Нара — Москва (Киевский вокзал) — 2 и 9 мая.

30 апреля и 8 мая вместо экспресса без указания мест № 7191 Москва — Малоярославец назначат фирменный экспресс № 7093 Москва — Калуга-1. Он будет отправляться в 20:35 и отличается тем, что билеты на него продаются с указанием места.

Кроме того, с 30 апреля увеличится количество поездов, курсирующих между Россией и Белоруссией. С 1 мая на постоянной основе пустят дополнительные рейсы Смоленск — Витебск — Смоленск, с 30 апреля — Смоленск — Орша — Смоленск. В праздничные дни также назначат дополнительные рейсы между Смоленском и Витебском.

Восстановят движение восьми поездов летнего периода:

— № 6343 Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец — по пятницам (с 24 апреля);

— № 6772, 6776, 6773, 6775 Калуга-1 — Ферзиково — по выходным дням (с 25 апреля);

— № 7084 Москва (Площадь Трех Вокзалов) — Владимир — по субботам (с 25 апреля);

— № 7103 Железнодорожная — Москва (Площадь Трех Вокзалов) — по субботам (с 25 апреля);

— № 7051 Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал) — по воскресеньям (с 26 апреля).

В региональных центрах расписание тоже изменится. Информацию опубликуют в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также на официальном сайте компании.