Информационный успех: как Ирану удалось выстроить медиа-сопротивление Западу

Тегеран создал медиаплатформу, которая начала задавать тренды.

Тем временем ближневосточный конфликт разворачивается не только на земле и в небе, но и в цифровом пространстве. Иран в кратчайшие сроки выстроил масштабное медиа-сопротивление американской повестке. Журналисты «Известий» первыми получили эксклюзивные комментарии от молодых иранских специалистов, оказавшихся в авангарде этой работы.

Именно они создали ExplosiveMedia — цифровую платформу, которая показала, что в подобных «информационных играх» с Западом можно не только участвовать «на равных», но и побеждать. О неожиданном успехе Тегерана расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

«Мне хотелось бы обратиться к народу России на русском языке и передать привет. Но я, к сожалению, не умею говорить по-русски. Однажды я надеюсь когда-нибудь обратиться к вам и на русском», — говорит представитель ExplosiveMedia.

Да ладно, это необязательно. Язык, который используют в своей пропаганде иранцы, универсален. Человечки LEGO не разговаривают же — за них, играя, дети говорят. А взрослые чем хуже? Эксклюзивное интервью «Известиям» — первому из российских СМИ — один из создателей роликов дает не открывая лица: время такое, мало ли что.

«Когда человек сталкивается с серьезной проблемой в ироничной или необычной форме, это способствует снижению его внутренних психологических барьеров. Если говорить о крайне серьезной и важной теме, такой как война, детским языком, в более легкой и забавной форме, например через LEGO, то у аудитории уже не возникает той защитной реакции, того внутреннего сопротивления», — поясняет представитель ExplosiveMedia.

Результат говорит сам за себя. Просмотры иранских роликов, созданных в том числе с помощью искусственного интеллекта, зашкаливают. При том что в самом Иране интернет толком не доступен. То есть это просмотры в мире. Иранцы внезапно стали, как это по-модному, трендмейкерами.

«Я думаю, что Иран сегодня, пожалуй, чемпион мира по информационной войне. Соединенные Штаты, по сути, используют уже устаревшие методы, а Иран очень эффективно выстраивает свою линию. Я бы сказал, что они выигрывают на информационном поле», — заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

То, что выкладывает в сети Белый дом, на этом фоне действительно не цепляет.

«Народ Ирана — очень образованный народ. Мы в целом склонны к чтению и изучению, и у нас довольно высокий уровень знаний как о собственной культуре, так и о мировой. Возможно, обычный таксист в Иране может быть осведомлен в политических вопросах так же, как студент-политолог в США», — отмечает создатель роликов.

Иранские ролики смотрят, поскольку они бьют даже точнее американских ракет, поражая главное — сердце.

«Жестокие сердца и руки, запятнанные кровью, не могут заглушить сердца людей по всему миру, которые находятся в процессе пробуждения», — говорит представитель ExplosiveMedia.

Сердца, впрочем, недостаточно — нужен мозг. У Тегерана, кажется, все хорошо продумано. Не только эти ролики, но и кампания в соцсетях посольств Ирана по всему миру. Вот в российской — Трампу говорят, что он воюет с ветряными мельницами. Вот язвят в Зимбабве язвят в ответ на требование открыть Ормузский пролив — «мы потеряли ключи».

«В принципе, все хейтеры Трампа объединились, и поэтому они единым фронтом действуют уже в интернете для того, чтобы вся операция выглядела таким абсурдом. Молодцы, креатив есть, и те действия, которые принимает Трамп в противовес, они выглядят более жалкими, чем хочет их выставить сам Трамп», — считает российский пранкер Алексей «Лексус» Столяров.

Ну и в конце концов, все это звучит просто прикольно. Ролику про вашингтонского «рыжего человечка» всего несколько часов, а просмотров уже столько, что президент США, возможно, уже обыкался.

