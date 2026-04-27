Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды

Из-за сильного снегопада в понедельник движение в городе оказалось почти парализованным.

До конца суток 27 апреля погода в Москве ухудшится. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, а также шквалистый ветер.

«Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами 18-23 м/с», — сказано на официальном сайте Гидрометцентра России.

Метеорологи также рассказали о том, какой будет погода в Подмосковье. Специалисты отмечают: в области, так же как и в Москве, ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 25 м/с. Помимо этого, в Подмосковье тоже выпадет обильное количество снега.

В свою очередь, столичный Дептранс порекомендовал горожанам пользоваться общественным транспортом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью на Москву обрушился снегопад. Из-за него движение в городе в понедельник утром оказалось практически парализованным. Зима, как отмечалось, будет хозяйствовать в регионе до середины текущей недели.

