Как работают госучреждения в Москве на майские праздники 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Разбираемся, повлияют ли выходные дни на график столичных ведомств и организаций.

В мае 2026 года россиян ждут продолжительные выходные: страна будет отдыхать с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда), а также с 9 по 11 мая (День Победы и перенос выходного дня с субботы на понедельник). В материале 5-tv.ru — как в эти дни будут работать столичные госструктуры, от ГИБДД и штрафстоянок до судов и ЗАГС.

ГИБДД и штрафстоянки: без изменений

Как сообщили 5-tv.ru в Госавтоинспекции, официального распоряжения по поводу работы на майские праздники пока не поступало. Скорее всего, дорожные инспекторы будут работать в обычном формате — график не изменится.

В Московском паркинге уточнили, что на майских праздниках штрафстоянки будут работать в стандартном режиме. Забрать с них автомобиль можно будет так же, как и в обычные дни.

Парковки в Москве: дни с бесплатными тарифами

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) 5-tv.ru рассказали о тарифах на парковку в праздники:

1, 2, 3 мая — парковка по тарифу «воскресенье» (бесплатно);

9, 10 мая — парковка по тарифу «воскресенье» (бесплатно);

11 мая — парковка бесплатная.

Информации о перекрытии дорог на майские праздники в ЦОДД пока нет.

Вызов врача

Из открытых источников стало известно, что в Москве в праздничные дни вызовы врача на дом принимаются по телефону 122: 1, 3, 9, 10 и 11 мая — с 8:00 до 16:00, 2 мая — с 8:00 до 19:00.

ЗАГС и больницы

В единой справочной службе Москвы 5-tv.ru сообщили, что пока информации о работе ЗАГСов и больниц на майские праздники нет.

Актуальный график должен появиться ближе к праздничным дням. Рекомендуется уточнять его заранее на официальных сайтах учреждений или по телефону 122.

Суды: отдыхают по производственному календарю

В Московском городском суде 5-tv.ru разъяснили, что суды будут работать согласно производственному календарю.

«График судов общей юрисдикции города Москвы, а также Московского городского суда устанавливается в соответствии с нормами трудового законодательства и производственным календарем на текущий год. Ознакомиться с ним вы можете в открытых источниках», — уточнили в ведомстве.

Единая справочная 122

По номеру 122 можно уточнить информацию о работе большинства государственных учреждений Москвы, включая поликлиники, больницы, ЗАГС и другие.

Однако, как показала практика, актуальный график работы на праздники появляется в системе ближе к самим датам.

Будьте внимательны и планируйте свои визиты в госучреждения заранее!

