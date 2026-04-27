Утро добрым бывает? Апрельский снегопад парализовал движение в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Непогода обрушилась на столичный регион этой ночью.

Апрельский снегопад парализовал движение в столице. Из-за непогоды московский Дептранс порекомендовал горожанам пользоваться общественным транспортом.

«Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, настоятельно рекомендуем воспользоваться городским транспортом», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, водителям порекомендовали быть осторожнее на дороге и не совершать резких маневров. Движение трамваев и поездов осуществляется с учетом сложных погодных условий, предупредили в Дептрансе. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно, как толпы людей собираются на станциях метро, а также поваленные снегом деревья.

Как сообщили на сайте Гидрометцентра, жителей столичного региона в понедельник, 27 апреля, ожидают дождь, мокрый снег и гололедица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зима будет хозяйничать в Москве до середины недели. За три дня выпадет столько осадков, сколько обычно бывает за месяц. Непогода будет бушевать и в других российских регионах, например, в Воронеже и Белгороде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.