Украинский след: раскрыт мотив устроившего покушение на Трампа

Устроивший стрельбу на приеме с Трампом осуждал его за отказ помогать Украине

Нападавший ворвался в торжественный зал с дробовиком.

Устроивший стрельбу на торжественном мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, Коул Аллен, открыто критиковал американское правительство за прекращения военной поддержки Украины. Об этом сообщила New York Post.

По данным газеты, в социальных сетях Аллен часто осуждал администрацию Трампа. Жалобы достигли своего пика, когда со стороны США сократилась поддержка для Украины.

В частности, злоумышленник в резкой форме высказывался в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса после его призывов прекратить финансирование Киева.

Аллен не только писал посты, но и принимал участие в кампаниях по сбору денег для нужд Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton, где собрались представители прессы и высокопоставленные политики.

Нападавший ворвался в банкетный зал с дробовиком. Появление вооруженного человека потребовало экстренной эвакуации всех присутствующих, включая Трампа.

Аллен успел ранить одного из сотрудников Секретной службы, прежде чем его удалось нейтрализовать и взять под стражу.

По предварительной информации, оружие подозреваемый приобрел на законных основаниях.

Сам Трамп ранее неоднократно акцентировал внимание на чрезмерных тратах США на украинские нужды, оценивая их в 350 миллиардов долларов.

