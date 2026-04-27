Мелания Трамп установила улей в виде Белого дома на территории резиденции

Проект первой леди послужит образовательным объектом и поддержит президентскую программу пчеловодства.

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания объявила о расширении медовой программы Белого дома и установила необычный улей на Южной лужайке резиденции. Об этом сообщается на сайте администрации американского лидера.

«Этот красивый новый улей, созданный вручную местным мастером по образу и подобию Белого дома, добавит две новые пчелиные семьи к двум существующим, которые уже производят фирменный мед White House», — сказано в публикации.

Согласно прогнозам, новый улей увеличит ежегодное производство меда примерно на 13,6 килограмма. Его будут использовать при приготовлении блюд для сотрудников и мероприятий Белого дома, в качестве официальных подарков от президента и первой леди, а также в качестве поддержки благотворительных пожертвований местным столовым.

Кроме того, пчелиные семьи из этого улья помогут уже живущим на территории резиденции колониям опылять расположенный рядом огород, сад и растения на Национальной аллее. Также проект первой леди станет образовательным мероприятием — посетители Южной лужайки в будущем смогут поближе познакомиться с работающей колонией пчел, узнать об опылении и производстве продуктов питания из меда.

Программа пчеловодства в Белом доме официально началась в 2009 году. Инициатором стал местный плотник Чарли Брандт, который до этого разводил пчел в комплексе в качестве хобби. В пиковые летние месяцы численность существующих колоний может достигать примерно 70 тысяч пчел, что позволяет получать более 100 килограммов меда в продуктивный год.

