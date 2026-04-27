Семейные выплаты мошенникам: в Госдуме раскрыли новую схему обмана россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аферисты воздействуют на россиян с детьми, в том числе многодетных.

Мошенники выбрали новой целью родителей, в том числе многодетных. Под видом специалистов они звонят россиянам и предлагают помощь с оформлением новой семейной налоговой выплаты, требуя за работу деньги. С задатком. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Он подчеркнул, что процедура осуществляется без посредников и соответствующих комиссий. Чтобы получить деньги, нужно заполнить бланки документов на портале госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда. Во всех случаях оформление выплаты бесплатно.

«Вам могут звонить „специалисты“ и обещать помочь получить новую семейную налоговую выплату за небольшую предоплату. Это обман. Если вас просят перевести деньги за „оформление“ — кладите трубку. Это мошенники», — уточнил Дмитрий Свищев.

Работающие родители двух и более детей (Возраст — до 18 лет или до 23 при условии очного обучения в вузе. — Прим. ред.) имеют право на получение семейной налоговой выплаты если их среднедушевой доход не превышает полутора регионального прожиточного минимума. С 1 июня Социальный фонд начнет прием заявок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.