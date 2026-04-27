Мощный снегопад обрушился ночью на Москву и соседние регионы

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Мощный снегопад этой ночью обрушился на Центральную Россию. В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. К утру в некоторых районах выпало уже до пяти сантиметров снега. На дорогах возможна гололедица.

Зима будет хозяйничать в Москве до середины недели. За три дня выпадет столько осадков, сколько обычно бывает за месяц.

Непогода бушует и в российских регионах. В Воронеже ураганный ветер повалил множество деревьев. В Белгороде порывы такой силы, что сорвало крышу с одного из зданий. Металлические листы и доски упали на припаркованные рядом автомобили.

Штормовое предупреждение из-за ветра объявлено и в Новосибирске, где без света остались тысячи жителей в нескольких районах.

Виной всему сразу несколько циклонов. Один из них — Балтийский, который несет резкое похолодание и рекордное количество осадков. Как отмечают синоптики, ощутимое потепление на большей территории страны стоит ждать только к середине мая.

