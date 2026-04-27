Военнослужащие расчетов дронов-перехватчиков соединения беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили воздушные разведывательные и ударные дроны ВСУ на добропольском направлении в зоне СВО.

Операторы FPV-дронов постоянно проводят воздушную разведку и в режиме свободного поиска выявляют цели с помощью радиотехнических средств мониторинга. Такой подход помогает обнаруживать даже малые объекты на значительном расстоянии.

После обнаружения и идентификации цели расчеты выходят на перехват, поддерживая связь с командным пунктом и быстро переходя к атаке.

На счету подразделения уже несколько типов уничтоженных аппаратов, включая ударные беспилотники самолетного типа («Харнет», «Чаклун», «Блискавка») и разведывательные БПЛА («Шарк», «Лелека»), которые также корректируют артиллерийский огонь.

В среднем за сутки расчеты поражают несколько воздушных целей, снижая возможности противника по разведке и корректировке огня на данном участке фронта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

