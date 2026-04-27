Названа причина смерти заслуженного артиста РСФСР Льва Шимелова

Фото: Кадр из к/ф «Улыбки танцора», реж. Альберт Атаханов, 1974 г.

Актер посвятил жизнь эстраде: выступал как конферансье, работал режиссером в Московском мюзик-холле и Москонцерте.

Причиной смерти знаменитого конферансье, заслуженного артиста РСФСР Льва Шимелова стал инсульт. Об этом РИА Новости рассказали в его окружении. По словам собеседницы агентства, в течение недели после удара медики пытались его спасти, но безуспешно. Сложность ситуации и почтенный возраст сыграли свою роль. Шимелову было 96 лет.

«Врачи боролись за его жизнь, делали операцию. Его подключили к ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких. — Прим. ред.), пролежал практически неделю, но не смогли спасти. Он умер из-за инсульта», — сказала она. .

Женщина также отметила, что прощание со Львом Павловичем уже состоялась, церемония прошла в минувшее воскресенье в Боткинской больнице. Дата похорон пока неизвестна, ее сообщат позже. Актера предадут земле на Ваганьковском кладбище.

Артист родился в Баку в 1930 году. В студенчестве активно участвовал в творческой самодеятельности — писал сценарии для капустников, выступал с миниатюрами и в качестве конферансье. Широкую известность получил благодаря одному из номеров, в котором пародировал героев популярных мультфильмов.

В 1952 году был Шимелов получил приглашение на профессиональную эстраду. Артист конферировал на концертах джаз-оркестра Азербайджана, в качестве режиссера работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте, благодаря ему вышли в свет постановки «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт» с участием Любови Полищук и «Это было вчера», а также был ведущим передачи «Радионяня».

В конферансе Лев Шимелов использовал фельетоны, пластику и пантомиму, при этом был автором большинства своих номеров. В 1981 году на грампластинках выпустили музыкальную сказку «Происшествие в стране Мульти-Пульти», срежиссированную им. Артист также работал над озвучиванием мультфильма «Пластилиновая ворона», проводил массовые мероприятия и концерты на стадионах. В 1990 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.

