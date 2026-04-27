Бронепленка спасла жизнь пациента больницы при атаке БПЛА на Севастополь

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обломок дрона ВСУ попал в одну из палат, но больной получил лишь легкую травму, благодаря защите окон.

Бронепленка, которой были оклеены окна городской больницы № 1 в Севастополе, спасла жизнь одному из пациентов. Он получил легкое ранение, хотя в ином случае мог пострадать гораздо серьезнее. Об этом ТАСС рассказал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, во время атаки украинских беспилотников осколки дрона упали на здание.

«Было попадание в нашу больницу городскую, в одну из палат. То, что бронепленкой вовремя было все обклеено, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную. Соответственно, врачи отреагировали и смогли эту проблему решить», — сказал Развожаев.

Прежде власти Севастополя сообщали, что в ночь на 26 апреля на город направили сто беспилотников ВСУ. Атаку удалось отбить, но не обошлось без последствий и жертв. Погиб мужчина, который находился в автомобиле, когда его настигли удары. Кроме того, во многих районах города зафиксировали повреждения.

В Севастополе и ближайших населенных пунктах в результате атаки вспыхивали пожары, у некоторых строение повреждены стены, выбиты окна, пострадали газовые трубы и линии электропередач. В многоквартирных домах осколками БПЛА были снесены балконы, нанесен ущерб Академии хореографии, горбольнице № 1, магазинам, СТО и объектам на железной дороге.

«Этой ночью наш город подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. К сожалению, есть повреждения домов, возгорания, и самое горькое — погиб один мужчина. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Напомню: во время тревоги оставайтесь в укрытиях, автомобиль — не защита. Благодарю всех, кто противостоял врагу и ликвидировал последствия», — писал в мессенджере МАКС Михаил Развожаев.

Губернатор также заявил, что отряд «Севастополь» набирает бойцов для обороны города наряду с силами ПВО и Черноморского флота.

Как ранее писал 5-tv.ru, за ночь 26 апреля над регионами России сбили 203 беспилотника ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.