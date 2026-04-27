«Л’Этуаль» собрался закрыть 150 магазинов

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почему ритейлер оптимизирует собственную сеть и чего ждать рынку.

Ритейлер «Л’Этуаль» пересматривает работу сети и планирует в 2026 году закрыть около 150 магазинов, сообщили «Известиям» партнер компании и источник, знакомый с ее планами, а также подтвердила директор по маркетингу Татьяна Ломтева.

Она пояснила, что сеть анализирует трафик в разных локациях и оценивает изменения в поведении покупателей. По словам топ-менеджера, закрытие части точек призвано повысить качество сети и адаптировать ее к условиям рынка.

Источник, близкий к компании, уточнил, что в 2025 году сеть прекратила работу 93 магазинов, а общее число торговых точек снизилось примерно на 10%.

Партнер сети рассказал, что в начале 2026 года компания направила уведомления арендодателям о закрытии части магазинов. Он отметил, что сеть не получила лицензии на работу с рядом известных брендов, включая Chanel, что сократило ассортимент и снизило продажи в офлайне.

«Л’Этуаль» называет себя лидером парфюмерно-косметического рынка в России. Бренд запустили в 1997 году, первый магазин открылся в Москве на Смоленской площади. Сейчас сеть насчитывает более тысячи точек в 250 городах. В 2014 году креативным директором бренда выступал экс-дизайнер Dior Джон Гальяно.

Управляющая компания сети — ООО «Алькор и Ко», принадлежащее кипрской Letu Holdings, следует из данных ЕГРЮЛ. По итогам прошлого года выручка снизилась на 6% — до 83,9 миллиарда рублей, при том чистый убыток составил миллиард рублей против прибыли в 1,9 миллиарда годом ранее.

Офлайн-присутствие сокращают и другие бьюти-ритейлеры. По словам старшего директора департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, «Подружка» закрыла 25 магазинов, «Рив Гош» сократила около 10% точек, а «Иль де Ботэ» приостановила активное расширение.

Эксперт Ассоциации торговой недвижимости и ритейла Павел Люлин связал оптимизацию с ростом онлайн-продаж и изменением структуры спроса. По его мнению, бьюти-сегмент сохраняет устойчивость, но компании продолжают закрывать менее эффективные магазины.

По данным BusinesStat, в 2025 году продажи косметики в России снизились на 2% и составили 3,9 миллиарда единиц, при этом падение в основном затронуло офлайн-каналы.

Уже в 2025 году в стране закрылось 12% магазинов одежды. Сокращение коснулось таких крупных игроков, как Ostin, «Снежная королева», Kari, Concept Group, «Спортмастер» и других.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.