Дачников предупредили о риске заражения «мышиной болезнью»

Поездка на дачу после зимы сопряжена с риском опасных состояний, которые часто недооценивают. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Любовь Станкевич.

Она отметила, что одной из недооцененных дачных инфекций остается иерсиниоз, который в быту называют «мышиной болезнью».

«Его возбудители попадают в окружающую среду с выделениями грызунов и могут сохраняться на зелени, овощах, воде, посуде, поверхностях и бытовых предметах», — объяснила врач.

За зиму грызуны часто обживают дачные дома и хозяйственные помещения, а весной люди возвращаются и пользуются вещами, не оценивая их чистоту. При этом бактерии хорошо переносят холод и даже размножаются в холодильнике, поэтому низкая температура не гарантирует безопасность продуктов.

При этом при неправильном хранении бактерии могут переходить на другие продукты. Из-за этого ранняя зелень, овощи с участка, вода из колодцев и родников, а также все, что могло контактировать с загрязненной средой, требуют особенно внимательного отношения, подчеркнула специалист.

Она добавила, что заражение часто начинается с бытовой небрежности: люди плохо моют продукты, используют грязные руки или пьют некипяченую воду. При этом для инфицирования достаточно взять еду, воду или сигарету грязными руками после работы с землей.

Симптомы инфекции могут различаться, из-за чего ее легко спутать с другими заболеваниями. Среди частых признаков — высокая температура, до 40 градусов, озноб, слабость, ломоту в теле, что очень напоминает грипп и ангину, а также кишечное расстройство с с болью в животе, тошнотой, рвотой и диареей.

При отсутствии лечения инфекция может выйти за пределы кишечных проявлений, вызвать воспаление и затронуть печень, селезенку и почки, а также привести к осложнениям со стороны нервной и других систем.

Станкевич призвала при появлении высокой температуры, слабости и проблем с пищеварением после дачных работ обращаться к врачу и проводить лабораторную диагностику.

«Чтобы снизить риск, начало сезона лучше начинать не с посадок, а с санитарной ревизии. Если в доме есть следы присутствия грызунов, сначала нужна влажная уборка в перчатках и маске. Все поверхности, которые соприкасаются с пищей, необходимо тщательно вымыть. Зелень, овощи, ягоды и корнеплоды требуют особенно внимательной обработки. Продукты лучше хранить закрыто и отдельно друг от друга. Для питья и мытья пищи безопаснее использовать кипяченую или бутилированную воду», — заключила она.

