Нарколог назвал самый мощный катализатор старения мозга

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этанол действует как нейротоксин и со временем разрушает нервные клетки. При этом человек не замечает, как стареет мозг.

Даже небольшие дозы алкоголя при регулярном употреблении ускоряют старение мозга. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru заявил врач-нарколог Андрей Тюрин.

По словам специалиста, человек не замечает, как стареет мозг, а алкоголь выступает одним из главных факторов этого процесса.

«Систематическое употребление спиртного ускоряет возрастную атрофию мозга в два-три раза. То есть у человека в 40 состояние мозга на МРТ может быть как у 60-летнего», — заявил Тюрин.

Он пояснил, что этанол действует как нейротоксин и со временем разрушает нервные клетки. Особенно страдает гиппокамп, который отвечает за память и эмоции.

Также алкоголь повреждает белое вещество мозга, из-за чего ухудшается передача сигналов. В результате замедляется реакция, нарушается координация и возникают сложности с многозадачностью, причем эти симптомы могут проявляться и без употребления спиртного.

«Исследования с помощью МРТ показывают: у людей, употребляющих бокал вина или бутылку пива ежедневно, целостность белого вещества снижается на 15-20 процентов уже через пять-шесть лет. Это прямая дорога к сосудистой деменции», — предостерег нарколог.

Кроме того, регулярное употребление алкоголя ускоряет укорочение теломер — показателей биологического возраста — и усиливает гибель молодых нейронов. Это снижает способность к обучению и адаптации, а также вызывает резкие перепады настроения, добавил врач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.