Эстонский патрульный катер из-за поломки оказался в водах России

Из-за неисправности и сильного ветра судно отнесло на территорию РФ.

Катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии оказался в российских водах на реке Нарва из-за технической неисправности и сильного ветра. Через некоторое время экипаж смог самостоятельно вернуть судно на прежний курс.

Как сообщается на портале национального Гостелерадио ERR со ссылкой на представителей департамента, инцидент произошел в 12:10 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.) накануне. Патрульный катер M-32 находился на дежурстве в районе Нарва-Йыэсуу.

На борту возникла неисправность, и судно с тремя людьми на борту отнесло на территорию России. Из-за сильного ветра даже сброшенный якорь не помог удержать его. Около 15 минут потребовалось экипажу, чтобы вернуться в эстонские воды. Пограничная служба ФСБ России была уведомлена о происшествии.

Река Нарва протекает по российско-эстонской границе. На ее противоположных берегах расположены эстонский город Нарва и российский город Ивангород.

Ранее 5-tv.ru писал об отказе главнокомандующего Военно-Морских сил Эстонии Иво Варка обострять отношения с Москвой — он заявил, что флот республики не будет препятствовать движению российских военных судов и нефтяных танкеров в Балтийском море.

