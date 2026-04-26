Умер каскадер и актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

Фото: Кадр из к/с «Агентство НЛС-2 », 2002-2003 г.

С 1984 года артист работал на киностудии «Ленфильм», где не только исполнял роли, но и занимался спецэффектами.

Не стало актера киностудии «Ленфильм» и каскадера Александра Пангаева, ему было 74 года. Соответствующая информация появилась на портале «Кино-театр.ру». На сайте указано: «Годы жизни: 22.12.1951 — 21.04.2026». Артист известен участием в популярном телесериале «Улицы разбитых фонарей».

Пангаев с 1984 года работал на «Ленфильме», где исполнял роли, а кроме того занимался выполнением трюков и производством спецэффектов. В его фильмографии 74 проекта, он дебютировал на экране в 1986 году, снявшись в двухсерийной ленте «Как стать звездой».

Александр Иванович также работал на съемочных площадках фильмов и сериалов «Тайны следствия», «Ментовские войны» «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето», «Сталинград» Федора Бондарчука и других. Пангаев сотрудничал с такими знаменитыми артистами, как Игорь Скляр, Валерий Леонтьев, Раймонд Паулс, Вячеслав Полунин, Максим Леонидов и Николай Фоменко.

