Ефим Шифрин впервые рассказал, почему покинул «Аншлаг»

Однажды он понял, что «находиться в таком унизительном положении больше невозможно».

Юморист Ефим Шифрин впервые рассказал, почему покинул юмористическую программу «Аншлаг» и решил подать на нее в суд. Артист поделился своими откровениями в эфире шоу Леры Кудрявцевой.

Шифрин признал, что его уход из программы был логичным завершением долгого пути. По его словам, любая история имеет начало, середину и конец, и он чувствовал, что подошел к финалу. Однако со временем его начали огорчать некоторые моменты.

«За все время работы в „Аншлаге“ никто из участников не получал никаких гонораров, в отличие от того, что думали о нас зрители. Вообще никаких. Мы ничего не получали», — заявил артист.

Шифрин добавил, что пришел в проект уже популярным и проработал там много лет. Но однажды он понял: «находиться в таком унизительном положении больше невозможно». К ведущей программы Регине Дубовицкой у него нет претензий — они остались друзьями. Однако, по его словам, содержание программы сильно изменилось, и он не хотел, чтобы его имя связывали с ней.

Звезда «Аншлага» подал в суд на программу за то, что она продолжала показывать его старые номера без его разрешения. Он пытался решить вопрос мирным путем, но безуспешно. В итоге артист выиграл дело, хотя ему «неприятно об этом говорить».

Прежде стало известно, что юморист попал в больницу, где ему провели экстренную операцию и взяли биопсию тканей плеча. По слухам, медики заподозрили у 69-летнего артиста рак. О том, с чем на самом деле может быть связана опухоль, рассказал онколог Евгений Черемушкин. По словам врача, биопсия — это «последний рубеж» диагностики. Ей всегда предшествуют более щадящие методы: УЗИ, рентген или КТ. Если до этого дошло, значит, подозрения серьезные.

